11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 15:23

Росіяни закатували у полоні мера міста в Запорізькій області

15 жовтня 2025, 15:23
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мера Дніпрорудного Матвєєва закатували у полоні

Як передає RegioNews, про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень та листків плеври", – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

Раніше ми повідомляли про те, що помер міський голова Дніпрорудного, якого у 2022 році викрали росіяни. Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, тому під час окупації не покинув своє місто та людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область мер полон РФ
У Запоріжжі чоловік купив за майже мільйон авто, якого не існує
15 жовтня 2025, 12:47
На Запоріжжі ввели графіки аварійних відключень: що варто знати
15 жовтня 2025, 09:53
Запорізька область під вогнем: поранено літнього чоловіка, пошкоджено житло та інфраструктуру
15 жовтня 2025, 07:34
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
15 жовтня 2025, 15:10
Населення України щороку скорочується на 300 тисяч
15 жовтня 2025, 14:48
На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку
15 жовтня 2025, 14:45
На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним
15 жовтня 2025, 13:50
Завербували через інтернет-гру: в Одесі судили чоловіка, який працював на росіян
15 жовтня 2025, 13:35
Жителька Вінниці вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
15 жовтня 2025, 13:29
У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку
15 жовтня 2025, 13:04
На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці
15 жовтня 2025, 12:53
У Запоріжжі чоловік купив за майже мільйон авто, якого не існує
15 жовтня 2025, 12:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »