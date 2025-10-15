Росіяни закатували у полоні мера міста в Запорізькій області
Мера Дніпрорудного Матвєєва закатували у полоні
Як передає RegioNews, про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.
"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень та листків плеври", – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.
Раніше ми повідомляли про те, що помер міський голова Дніпрорудного, якого у 2022 році викрали росіяни. Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, тому під час окупації не покинув своє місто та людей.
