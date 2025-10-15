11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
15 октября 2025, 12:47

В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует

15 октября 2025, 12:47
Иллюстративное фото
Житель Запорожья стал жертвой мошенничества. Он планировал купить автомобиль из-за границы. Однако в результате потерял деньги

Об этом сообщает Справжнє, передает RegioNews.

27-летний мужчина в социальных сетях нашел объявление. Впоследствии он связался с продавцами и перевел брокеру почти 105 тысяч гривен подписки за автомобиль. Впоследствии родственница потерпевшего перечислила вторую часть оплаты за автомобиль – 781 900 гривен. После этого "посредники" скрылись вместе с обещанным авто.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. В частности, возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

