Иллюстративное фото

Житель Запорожья стал жертвой мошенничества. Он планировал купить автомобиль из-за границы. Однако в результате потерял деньги

Об этом сообщает Справжнє, передает RegioNews.

27-летний мужчина в социальных сетях нашел объявление. Впоследствии он связался с продавцами и перевел брокеру почти 105 тысяч гривен подписки за автомобиль. Впоследствии родственница потерпевшего перечислила вторую часть оплаты за автомобиль – 781 900 гривен. После этого "посредники" скрылись вместе с обещанным авто.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. В частности, возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.