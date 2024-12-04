Умер городской голова Днепрорудного, которого в 2022 году похитили россияне

фото: Запорожская ОВА

Стало известно, что в плену умер городской голова оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев. Россияне похитили мужчину в 2022 году, его тело вернули домой во время последнего обмена

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Глава ОВА напомнил, что россияне захватили Днепрорудное еще в конце февраля 2022 года и похитили мэра Евгения Матвеева.

"2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине", - написал Федоров.

Он добавил, что Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, поэтому во время оккупации не покинул свой город и людей. Он делал все для обеспечения жизнедеятельности общины и информировал население о ходе событий.

Напомним, 29 ноября стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников.