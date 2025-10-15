Ілюстративне фото

Житель Запоріжжя став жертвою шахрайства. Він планував купити автівку з-за кордону. Проте в результаті втратив гроші

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

27-річний чоловік в соціальних мережах знайшов оголошення. Згодом він зв'язався з "продавцями" та перевів брокеру майже 105 тисяч гривень передплати за автомобіль. Згодом родичка потерпілого переказала другу частину оплати за автомобіль – 781 900 гривень. Після цього "посередники” зникли разом з обіцяним авто.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Зокрема, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.