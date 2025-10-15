11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 12:47

У Запоріжжі чоловік купив за майже мільйон авто, якого не існує

15 жовтня 2025, 12:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Житель Запоріжжя став жертвою шахрайства. Він планував купити автівку з-за кордону. Проте в результаті втратив гроші

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

27-річний чоловік в соціальних мережах знайшов оголошення. Згодом він зв'язався з "продавцями" та перевів брокеру майже 105 тисяч гривень передплати за автомобіль. Згодом родичка потерпілого переказала другу частину оплати за автомобіль – 781 900 гривень. Після цього "посередники” зникли разом з обіцяним авто.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Зокрема, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Запорізька область
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним
15 жовтня 2025, 13:50
Жителька Вінниці вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
15 жовтня 2025, 13:29
У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку
15 жовтня 2025, 13:04
На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці
15 жовтня 2025, 12:53
Геннадій Труханов: продовжую виконувати обов'язки мера і готуюся до суду
15 жовтня 2025, 12:16
У Києві викрили псевдоцілителя, який продавав ритуали родичам зниклих безвісти
15 жовтня 2025, 11:55
З Дніпра до Одеси: Лисак офіційно очолив новостворену міську військову адміністрацію
15 жовтня 2025, 11:42
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
15 жовтня 2025, 11:30
Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »