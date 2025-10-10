12:45  10 жовтня
10 жовтня 2025, 18:30

На Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

10 жовтня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Кількість поранених у Запоріжжі після нічного ракетного обстрілу продовжує зростати, серед постраждалих є діти

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок масованого російського обстрілу, який стався в ніч на 10 жовтня.

За оновленими даними, поранення отримали вже 11 людей, серед них – двоє дітей. Лікарі продовжують надавати постраждалим необхідну медичну допомогу. На жаль, загинув 7-річний хлопчик. Усі екстрені служби працюють на місцях події, допомагають мешканцям і ліквідують наслідки ворожої атаки.

Як зазначив Іван Федоров, російські війська вкотре завдали удару по мирному місту, внаслідок чого зруйновано житлові будинки та пошкоджено інфраструктуру. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та документують воєнні злочини.

Раніше повідомлялося, після нічної атаки на Запоріжжя кількість постраждалих спочатку становила п’ять осіб. Згодом до лікарень звернулися ще кілька жителів, що свідчить про збільшення масштабу уражень від ворожого удару.

війна обстріл діти Запоріжжя дитина атака загиблий російська армія поранені
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
