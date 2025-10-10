Фото: ілюстративне

Кількість поранених у Запоріжжі після нічного ракетного обстрілу продовжує зростати, серед постраждалих є діти

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок масованого російського обстрілу, який стався в ніч на 10 жовтня.

За оновленими даними, поранення отримали вже 11 людей, серед них – двоє дітей. Лікарі продовжують надавати постраждалим необхідну медичну допомогу. На жаль, загинув 7-річний хлопчик. Усі екстрені служби працюють на місцях події, допомагають мешканцям і ліквідують наслідки ворожої атаки.

Як зазначив Іван Федоров, російські війська вкотре завдали удару по мирному місту, внаслідок чого зруйновано житлові будинки та пошкоджено інфраструктуру. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та документують воєнні злочини.

Раніше повідомлялося, після нічної атаки на Запоріжжя кількість постраждалих спочатку становила п’ять осіб. Згодом до лікарень звернулися ще кілька жителів, що свідчить про збільшення масштабу уражень від ворожого удару.