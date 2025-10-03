В больницах Запорожья борются за жизнь раненых во время вражеских ударов
В больницах Запорожья продолжают лечить пострадавших от вражеских атак
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
С июля в медучреждениях до сих пор остаются 20 человек: пятеро в состоянии средней тяжести и пятеро – в крайне тяжелом. Среди них есть ребенок.
Во время ночной атаки 28 сентября в Запорожье от первого удара пострадали семь человек, но все они уже дома. Ситуация с ранеными от второго удара более сложна. Всего за медицинской помощью тогда обратились 43 человека. На сегодня в больницах остаются четыре пациента: двое мужчин 60 и 75 лет, 86-летняя женщина и 11-летний мальчик. Состояние одного из мужчин оценивают как тяжелое, остальное – средней тяжести.
Медики делают все возможное, чтобы спасти каждого человека.
Напомним, ночью 3 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре раздались взрывы, в городе возникли возгорания. В области повреждены дома и многоэтажка.