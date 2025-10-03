07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
08:12  03 октября
Исполнительница "Паровой машины" Ярина Квасний присоединилась к Силам обороны
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 09:01

В больницах Запорожья борются за жизнь раненых во время вражеских ударов

03 октября 2025, 09:01
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В больницах Запорожья продолжают лечить пострадавших от вражеских атак

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

С июля в медучреждениях до сих пор остаются 20 человек: пятеро в состоянии средней тяжести и пятеро – в крайне тяжелом. Среди них есть ребенок.

Во время ночной атаки 28 сентября в Запорожье от первого удара пострадали семь человек, но все они уже дома. Ситуация с ранеными от второго удара более сложна. Всего за медицинской помощью тогда обратились 43 человека. На сегодня в больницах остаются четыре пациента: двое мужчин 60 и 75 лет, 86-летняя женщина и 11-летний мальчик. Состояние одного из мужчин оценивают как тяжелое, остальное – средней тяжести.

Медики делают все возможное, чтобы спасти каждого человека.

Напомним, ночью 3 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре раздались взрывы, в городе возникли возгорания. В области повреждены дома и многоэтажка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожская область пострадавшие состояние пострадавших
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Более 13 тысяч свиней погибли в результате атаки дронами в Харьковской области: что известно
03 октября 2025, 10:32
СБУ разоблачили дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины
03 октября 2025, 10:30
В Одесской области женщине, которая задушила девятимесячную дочь, грозит пожизненное заключение
03 октября 2025, 10:20
Россияне ударили ФАБами и FPV-дронами по Запорожскому району: возник пожар, есть раненые
03 октября 2025, 09:57
В Укрэнерго не подготовились к обстрелам: нардеп заявил о манипуляциях со строительством защитных саркофагов
03 октября 2025, 09:50
В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии: повреждены почти 800 домов
03 октября 2025, 09:40
Россияне атаковали Полтавщину ракетами и дронами: повреждены энергообъекты
03 октября 2025, 09:22
"Плащи-невидимки" не помогли: на Буковине задержали мужчин, пытавшихся перейти границу в Молдову
03 октября 2025, 08:50
В Киевской области в результате пожара погибла женщина
03 октября 2025, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »