Фото: pixabay

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

С июля в медучреждениях до сих пор остаются 20 человек: пятеро в состоянии средней тяжести и пятеро – в крайне тяжелом. Среди них есть ребенок.

Во время ночной атаки 28 сентября в Запорожье от первого удара пострадали семь человек, но все они уже дома. Ситуация с ранеными от второго удара более сложна. Всего за медицинской помощью тогда обратились 43 человека. На сегодня в больницах остаются четыре пациента: двое мужчин 60 и 75 лет, 86-летняя женщина и 11-летний мальчик. Состояние одного из мужчин оценивают как тяжелое, остальное – средней тяжести.

Медики делают все возможное, чтобы спасти каждого человека.

Напомним, ночью 3 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре раздались взрывы, в городе возникли возгорания. В области повреждены дома и многоэтажка.