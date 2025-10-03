Фото: ОВА

Ночью 3 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре раздались взрывы, в городе возникли возгорания, которые тушат спасатели

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В одном из поселков Днепровского района повреждены четыре частных дома.

В Шахтерской громаде Синельниковского района повреждена пятиэтажка – в здании выбиты окна. В Межевской громаде загорелся частный дом после утреннего удара.

Неспокойной ночь была и на Никопольщине: по Марганецкой громаде россияне били FPV-дроном и тяжелой артиллерией. Последствия обстрелов уточняются.

К счастью, везде обошлось без пострадавших.

Глава ОВА отметил, что силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 13 вражеских дронов.

Главное и первое фото – из Синельниковского района, остальные из Днепровского.

Напомним, в ночь на 2 октября Россия совершила атаку на Украину 86 беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими дронами. Зафиксировано 31 попадание.