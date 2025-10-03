Фото: pixabay

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

З липня в медзакладах досі залишаються 20 людей: п’ятеро у стані середньої тяжкості та ще п’ятеро – у вкрай тяжкому. Серед них є дитина.

Під час нічної атаки 28 вересня у Запоріжжі від першого удару постраждали семеро людей, але всі вони вже вдома. Ситуація з пораненими від другого удару складніша. Загалом по медичну допомогу тоді звернулися 43 людини. На сьогодні в лікарнях залишаються чотири пацієнти: двоє чоловіків 60 і 75 років, 86-річна жінка та 11-річний хлопчик. Стан одного з чоловіків оцінюють як тяжкий, решта – середньої тяжкості.

Медики роблять усе можливе, аби врятувати кожну людину.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Дніпрі пролунали вибухи, в місті виникли займання. В області пошкоджені будинки та багатоповерхівка.