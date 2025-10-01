Скриншот: t.me/usf_army

У Запорізькій та Луганській областях українські військові знищили російські САУ "Коксан". Відомо, що це північнокорейська зброя

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан". Чотири артилерійські системи росіян знайшли військові 412-го полку Nemesis.

У мережі військові показали бойову роботу в Запорізькій та Луганській областях.

Варто зазначити, що "Коксан" - це північнокорейська 170-мм САУ. Цю установку називають однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем світу. Північна Корея передає Росії САУ "Коксан" і боєприпаси до них як воєнну допомогу.

Нагадаємо, раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко розповідав, що на Запорізькому напрямку фіксують організовані колони ворога по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Такі пересування свідчать про централізоване підсилення угруповання. На думку Андрющенка, це свідчить що ворог хоче стабілізувати оборону та компенсувати втрати.