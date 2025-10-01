16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 20:35

На Запоріжжі українські військові знищили північнокорейські САУ "Коксан"

01 жовтня 2025, 20:35
Читайте также на русском языке
Скриншот: t.me/usf_army
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій та Луганській областях українські військові знищили російські САУ "Коксан". Відомо, що це північнокорейська зброя

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан". Чотири артилерійські системи росіян знайшли військові 412-го полку Nemesis.

У мережі військові показали бойову роботу в Запорізькій та Луганській областях.

Варто зазначити, що "Коксан" - це північнокорейська 170-мм САУ. Цю установку називають однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем світу. Північна Корея передає Росії САУ "Коксан" і боєприпаси до них як воєнну допомогу.

Нагадаємо, раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко розповідав, що на Запорізькому напрямку фіксують організовані колони ворога по 10–15 одиниць автомобільної техніки. Такі пересування свідчать про централізоване підсилення угруповання. На думку Андрющенка, це свідчить що ворог хоче стабілізувати оборону та компенсувати втрати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти Запорізька область
Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти намагаються атакувати Сили оборони
01 жовтня 2025, 15:15
Мінус 920 окупантів та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
01 жовтня 2025, 07:19
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії внаслідок обстрілу загинула одна людина, травми отримали п’ятеро осіб
01 жовтня 2025, 21:36
У Києві затримали чоловіка, який палив авто на замовлення
01 жовтня 2025, 21:20
Чорнобильська АЕС в темряві: що відомо про наслідки обстрілу Славутича
01 жовтня 2025, 21:06
На Дніпропетровщині затримали 31-річного чоловіка за вбивство 64-річного мешканця гуртожитку
01 жовтня 2025, 20:51
Помер співзасновник гурту "Піккардійська терція", який виконав легендарну "Пливе кача"
01 жовтня 2025, 20:50
На Київщині 55-річний посадовець привласнив майже 830 тис. грн з місцевих бюджетів – йому загрожує до 12 років
01 жовтня 2025, 20:41
Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення
01 жовтня 2025, 20:21
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей
01 жовтня 2025, 20:15
Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди
01 жовтня 2025, 20:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »