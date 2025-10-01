Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат

Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

16 сентября 2025

Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной

Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год