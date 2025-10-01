Минус 920 оккупантов и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 920 оккупантов, один танк, три бронемашины и 13 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 111 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.
