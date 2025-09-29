16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 19:36

В Запорожье мужчина в собственной квартире повредил ногу и не мог самостоятельно подняться

29 сентября 2025, 19:36
Фото: Патрульная полиция Запорожской области
В Запорожье патрульные спасли мужчину с травмой ноги, доставив его в больницу благодаря быстрой реакции

Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье полиция оказала помощь мужчине, который получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. О ситуации правоохранителям сообщили очевидцы, а сам потерпевший обратился за помощью, находясь в квартире на втором этаже.

Инспекторы Дмитрий Остапчук и Полина Кравец оперативно выехали по указанному адресу. Все время они поддерживали контакт с заявителем, уточняли детали ситуации и пытались успокоить мужчину, чтобы облегчить его состояние до прибытия помощи.

Доступ к квартире пришлось организовывать через окно второго этажа. Полицейские обнаружили пострадавшего в беспомощном состоянии и сильной болью в ноге. Они вызвали медиков и помогли транспортировать мужчину в карету скорой помощи для дальнейшего лечения и госпитализации.

Взаимодействие между полицейскими и медицинскими службами позволило оказать помощь в сложной ситуации и обеспечить безопасность гражданина.

Ранее сообщалось, украинские спецслужбы организовали эвакуацию молодежи с оккупированных территорий. Среди спасенных подростков, в том числе 18-летняя девушка, которая вместе с мамой жила в оккупированном Крыму.

Запорожье травма нога скорая помощь госпитализация спасение помощь
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
