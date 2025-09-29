Фото: Патрульная полиция Запорожской области

В Запорожье патрульные спасли мужчину с травмой ноги, доставив его в больницу благодаря быстрой реакции

Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье полиция оказала помощь мужчине, который получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. О ситуации правоохранителям сообщили очевидцы, а сам потерпевший обратился за помощью, находясь в квартире на втором этаже.

Инспекторы Дмитрий Остапчук и Полина Кравец оперативно выехали по указанному адресу. Все время они поддерживали контакт с заявителем, уточняли детали ситуации и пытались успокоить мужчину, чтобы облегчить его состояние до прибытия помощи.

Доступ к квартире пришлось организовывать через окно второго этажа. Полицейские обнаружили пострадавшего в беспомощном состоянии и сильной болью в ноге. Они вызвали медиков и помогли транспортировать мужчину в карету скорой помощи для дальнейшего лечения и госпитализации.

Взаимодействие между полицейскими и медицинскими службами позволило оказать помощь в сложной ситуации и обеспечить безопасность гражданина.

