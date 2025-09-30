15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 19:17

У Запоріжжі судитимуть посадовця, який "роздув" ціну на програмне забезпечення на понад мільйон гривень

30 вересня 2025, 19:17
фото: ГУ НП в Запорізькій області
Колишній керівник запорізького комунального підприємства постане перед судом за завищені закупівлі програмного забезпечення, що завдали бюджету понад мільйон гривень збитків

Про це повідомляють в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Колишнього керівника одного з комунальних підприємств Запоріжжя судитимуть за зловживання службовим становищем, через яке державі завдано збитків на понад мільйон гривень. Обвинувальний акт стосовно 45-річного посадовця вже скеровано до суду, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами. Договір на впровадження та доопрацювання софту був укладений від імені комунального підприємства і виявився економічно невигідним. Через це з бюджету перерахували понад мільйон гривень зайвих коштів, що завдало шкоди інтересам місцевої громади.

Досудове розслідування провели слідчі Запорізького районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам. Колишньому керівнику загрожує до 6 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, на Київщині колишньому керівнику ДСНС оголосили підозру через привласнення коштів під час будівництва пожежного депо. Експосадовець підписував недостовірні акти робіт і отримав майже 3,7 млн грн, залишивши державу зі збитками.

Запоріжжя комунальні підприємства бюджетні кошти збитки закупівля
