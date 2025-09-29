16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 19:36

У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися

29 вересня 2025, 19:36
Фото: Патрульна поліція Запоріжської області
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка з травмою ноги, доставивши його до лікарні завдяки швидкій реакції

Про це повідомляє патрульна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі поліція надала допомогу чоловіку, який отримав травму ноги та не міг самостійно пересуватися. Про ситуацію правоохоронцям повідомили очевидці, а сам потерпілий звернувся за допомогою, перебуваючи у квартирі на другому поверсі.

Інспектори Дмитро Остапчук та Поліна Кравець оперативно виїхали за вказаною адресою. Протягом усього часу вони підтримували контакт із заявником, уточнювали деталі ситуації та намагалися заспокоїти чоловіка, щоб полегшити його стан до прибуття допомоги.

Доступ до квартири довелося організовувати через вікно другого поверху. Поліцейські виявили потерпілого у безпорадному стані та з сильним болем у нозі. Вони викликали медиків і допомогли транспортувати чоловіка до карети швидкої допомоги для подальшого лікування та госпіталізації.

Взаємодія між поліцейськими та медичними службами дозволила надати допомогу у складній ситуації та забезпечити безпеку громадянина.

Раніше повідомлялося, українські спецслужби організували евакуацію молоді з окупованих територій. Серед врятованих підлітків, зокрема, 18-річна дівчина, яка разом із мамою жила в окупованому Криму.

