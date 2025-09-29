Фото: Дмитрий Грицак

В воскресенье, 28 сентября, в детской больнице св. Николая провели сложную операцию 11-летнему мальчику из Львовской области. Ребенок проглотил колпачок от ручки и едва не задохнулся

Об этом сообщил детский хирург больницы Святого Николая Дмитрий Грицак, передает RegioNews .

Медики спасли ребенка, которому пришлось провести торакотомию – открытую операцию на грудной клетке. Причиной стал колпачок от ручки, попавший в дыхательные пути.

Врачи обнаружили посторонний предмет во время бронхоскопии: колпачок плотно застрял в левом нижнедолевом бронхе, слизистая была отечна. В течение нескольких часов медики пытались вытащить его эндоскопически, но безрезультатно.

Единственным выходом стала открытая операция, в ходе которой колпачок удалось удалить.

Хирург отметил, что посторонние предметы в дыхательных путях – одна из наиболее частых причин внезапной асфиксии у детей. Наибольшую опасность представляют колпачки от ручек без вентиляционного отверстия: они гладкие, скользкие и способны полностью перекрывать просвет бронхов или трахеи.

По словам Грицака, следует выбирать для детей только ручки с колпачками с отверстиями и следить, чтобы дети не держали их во рту.

