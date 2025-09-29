16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 16:56

Во Львове ребенку провели открытую операцию на грудной клетке из-за колпачка от ручки

29 сентября 2025, 16:56
Фото: Дмитрий Грицак
В воскресенье, 28 сентября, в детской больнице св. Николая провели сложную операцию 11-летнему мальчику из Львовской области. Ребенок проглотил колпачок от ручки и едва не задохнулся

Об этом сообщил детский хирург больницы Святого Николая Дмитрий Грицак, передает RegioNews.

Медики спасли ребенка, которому пришлось провести торакотомию – открытую операцию на грудной клетке. Причиной стал колпачок от ручки, попавший в дыхательные пути.

Врачи обнаружили посторонний предмет во время бронхоскопии: колпачок плотно застрял в левом нижнедолевом бронхе, слизистая была отечна. В течение нескольких часов медики пытались вытащить его эндоскопически, но безрезультатно.

Единственным выходом стала открытая операция, в ходе которой колпачок удалось удалить.

Хирург отметил, что посторонние предметы в дыхательных путях – одна из наиболее частых причин внезапной асфиксии у детей. Наибольшую опасность представляют колпачки от ручек без вентиляционного отверстия: они гладкие, скользкие и способны полностью перекрывать просвет бронхов или трахеи.

По словам Грицака, следует выбирать для детей только ручки с колпачками с отверстиями и следить, чтобы дети не держали их во рту.

Ранее сообщалось, что во Львове хирурги выпрямили ребенку позвоночник, искривленный на 160 градусов.

