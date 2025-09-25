12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 21:20

Коригувальник удару по готелю в Запоріжжі хоче на обмін: що відомо

25 вересня 2025, 21:20
Читайте также
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Олег Колесніков, якого засудили до довічного ув'язнення, хоче на обмін. Зараз він знаходиться в колонії на Миколаївщині

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

21 вересня 2022 року Олег Колесніков повідомив російським спецслужбам, що в готелі у Запоріжжі плануються заходи за участю представників місцевого самоврядування. Зранку наступного дня окупанти обстріляли будівлю. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще п'ятеро були поранені.

За це у вересні 2024 року водія чиновника, який теж був причетним, засудили до 15 років ув'язнення, а Колеснікова засудили на довічне позбавлення волі.

Тепер він написав заяву. У цій заяві Колесніков просить передати його на територію РФ або на окуповану територію в обмін на громадян України, які утримуються у російських колоніях.

Зараз він відбуває покарання у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коригувальник удару по Харківській ОДА також хоче, щоб його обміняли та відправили на територію РФ або на окуповану територію. Зараз він відбуває довічне ув'язнення у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області.

коригувальник ув'язнений Харківська область
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
