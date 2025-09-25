Ілюстративне фото

Олег Колесніков, якого засудили до довічного ув'язнення, хоче на обмін. Зараз він знаходиться в колонії на Миколаївщині

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

21 вересня 2022 року Олег Колесніков повідомив російським спецслужбам, що в готелі у Запоріжжі плануються заходи за участю представників місцевого самоврядування. Зранку наступного дня окупанти обстріляли будівлю. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще п'ятеро були поранені.

За це у вересні 2024 року водія чиновника, який теж був причетним, засудили до 15 років ув'язнення, а Колеснікова засудили на довічне позбавлення волі.

Тепер він написав заяву. У цій заяві Колесніков просить передати його на територію РФ або на окуповану територію в обмін на громадян України, які утримуються у російських колоніях.

Зараз він відбуває покарання у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коригувальник удару по Харківській ОДА також хоче, щоб його обміняли та відправили на територію РФ або на окуповану територію. Зараз він відбуває довічне ув'язнення у Казанківській виправній колонії №93 у Миколаївській області.