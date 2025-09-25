12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 11:46

Корректирующий удар по Харьковской ОГА захотел обменяться и попасть в РФ

25 сентября 2025, 11:46
Иллюстративное фото
Осужденный Денис Паникаров написал заявление об обмене. Он просит передать его в Россию или на оккупированную территорию как военнопленного в обмен на граждан Украины, содержащихся в колониях РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Сегодня Денис Паникаров находится в Казанковской исправительной колонии №93 в Николаевской области. Там он отбывает пожизненное заключение. Он заявил, что условия и медицинское обеспечение удовлетворительны, однако он болеет сахарным диабетом.

В конце августа осужденный написал заявление, но суд не удовлетворил его жалобу. В ноябре 2023 года он получил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По материалам дела, в феврале Денис Паникаров сообщил агентству РФ, что в здании Харьковской облгосадминистрации находятся украинские военные. 1 марта россияне нанесли удар по зданию. В результате атаки погиб 31 человек.

Теперь на сайте "Хочу к своим" появилась информация о Паникарове. Он просит, чтобы его обменяли и отправили на территорию РФ или на оккупированную территорию.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

корректировщик агент рф Харьков
