Фото: скриншот

В Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Бе-12 оборудованы системами для обнаружения и уничтожения подлодок и имеют дорогостоящее спецоборудование.

Кроме двух "Чаек", украинские разведчики также сожгли многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Напомним, ранее бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь", которым россияне перевозили личный состав, оружие и провизию на свои позиции.