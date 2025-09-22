09:44  22 сентября
Во Львовской области таможенники изъяли "препараты для омоложения" и духи на 1,3 млн грн
09:10  22 сентября
На Закарпатье на границе с Румынией задержали десятерых "путешественников"
08:36  22 сентября
На Буковине мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями: двое пострадавших
22 сентября 2025, 09:56

Впервые в истории: дроны ГУР сожгли два российских самолета-амфибии "Чайка" в Крыму

22 сентября 2025, 09:56
Фото: скриншот
В Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Бе-12 оборудованы системами для обнаружения и уничтожения подлодок и имеют дорогостоящее спецоборудование.

Кроме двух "Чаек", украинские разведчики также сожгли многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Напомним, ранее бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь", которым россияне перевозили личный состав, оружие и провизию на свои позиции.

