Впервые в истории: дроны ГУР сожгли два российских самолета-амфибии "Чайка" в Крыму
В Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" во время налета уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
Это первый в истории случай поражения самолетов этого типа. Бе-12 оборудованы системами для обнаружения и уничтожения подлодок и имеют дорогостоящее спецоборудование.
Кроме двух "Чаек", украинские разведчики также сожгли многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.
Напомним, ранее бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь", которым россияне перевозили личный состав, оружие и провизию на свои позиции.
19 сентября 2025
На Львовщине задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде
22 сентября 2025, 10:30
07 августа 2025
