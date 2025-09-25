Фото: з відкритих джерел

На Запорізькому напрямку українські захисники збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Збиття літака сталося сьогодні, 25 вересня, близько 04:00.

"На Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Також знищили гелікоптер Мі-8.