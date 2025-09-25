03:35  25 сентября
Журналистка Янина Соколова рассказала, сколько денег тратит в месяц
Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как его дети зарабатывают деньги
В Украине изменились цены на картофель: эксперты объяснили, почему это происходит
25 сентября 2025, 07:14

Запорожская область подверглась почти 600 ударам: один человек погиб, двое ранены

25 сентября 2025, 07:14
Фото: ОВА
українською мовою

Российские войска продолжают массированные обстрелы Запорожской области. За сутки зафиксировано 582 удара по 12 населенным пунктам

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Авиационный удар оккупанты нанесли по Гуляйполю.
  • 393 дрона различных типов, в основном FPV, атаковали Беленькое, Червоноднепровку, Плавное, Приморское, Гуляйполе, Вербовое, Чаривное, Малую Токмачку, Новоданиловку и Щербаки.
  • Два удара с РСЗО пришлись по Новоандреевке и Полтавке.
  • 186 артиллерийских обстрелов зафиксировано в Червоноднепровке, Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривном.

Поступило 35 сообщений о поврежденных домах, автомобилях и объектах инфраструктуры.

В результате атак на Васильевский и Пологовский районы один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.

