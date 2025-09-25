Запорожская область подверглась почти 600 ударам: один человек погиб, двое ранены
Российские войска продолжают массированные обстрелы Запорожской области. За сутки зафиксировано 582 удара по 12 населенным пунктам
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Авиационный удар оккупанты нанесли по Гуляйполю.
- 393 дрона различных типов, в основном FPV, атаковали Беленькое, Червоноднепровку, Плавное, Приморское, Гуляйполе, Вербовое, Чаривное, Малую Токмачку, Новоданиловку и Щербаки.
- Два удара с РСЗО пришлись по Новоандреевке и Полтавке.
- 186 артиллерийских обстрелов зафиксировано в Червоноднепровке, Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривном.
Поступило 35 сообщений о поврежденных домах, автомобилях и объектах инфраструктуры.
В результате атак на Васильевский и Пологовский районы один человек погиб, еще двое получили ранения.
Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.
