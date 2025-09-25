Запорізька область зазнала майже 600 ударів: одна людина загинула, двоє поранені
Російські війська продовжують масовані обстріли Запорізької області. Протягом доби зафіксовано 582 удари по 12 населених пунктах
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Авіаційний удар окупанти завдали по Гуляйполю.
- 393 дрони різних типів, здебільшого FPV, атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Вербове, Чарівне, Малу Токмачку, Новоданилівку та Щербаки.
- Два удари з РСЗВ прийшлися по Новоандріївці та Полтавці.
- 186 артилерійських обстрілів зафіксовано у Червонодніпровці, Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.
Надійшло 35 повідомлень про пошкоджені будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Внаслідок атак на Василівський та Пологівський райони одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.
