Фото: міськрада

Внаслідок російської атаки постраждали теплиці та оранжереї ботанічного саду в Шевченківському районі Запоріжжя

Про це повідомляє Запорізька міська рада, передає RegioNews.

У старих теплицях вибиті майже всі вікна. У зимовому саду пошкоджені сім великих вікон, на господарських будівлях вирвані двері та розбиті шибки. Руйнувань зазнали й технічні приміщення.

На місці працюють фахівці, триває обстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.