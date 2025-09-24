У Запоріжжі ворожий удар пошкодив теплиці й оранжереї ботсаду
Внаслідок російської атаки постраждали теплиці та оранжереї ботанічного саду в Шевченківському районі Запоріжжя
Про це повідомляє Запорізька міська рада, передає RegioNews.
У старих теплицях вибиті майже всі вікна. У зимовому саду пошкоджені сім великих вікон, на господарських будівлях вирвані двері та розбиті шибки. Руйнувань зазнали й технічні приміщення.
На місці працюють фахівці, триває обстеження пошкоджених об’єктів.
Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.
