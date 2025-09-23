Фото: Facebook

У вівторок, 23 вересня, о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. Це вважається серйозним порушенням умов її нормальної експлуатації.

Від початку окупації Запорізька АЕС неодноразово залишалася без зовнішнього живлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС", – наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС. "За" проголосували 62 держави-члени.