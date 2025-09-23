Удар по Запоріжжю: відомо про загиблого та двох поранених
Російська атака по Запоріжжю забрала життя однієї людини та поранила ще двох
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Одна людина загинула, двоє поранено. 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 23 вересня російські військові завдали по Запоріжжю, попередньо, п’ять ударів. Пошкоджені складські приміщення та автомобілі.
