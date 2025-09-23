11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 14:50

Росіяни завдали п’ять ударів по Запоріжжю: є поранені

23 вересня 2025, 14:50
Фото: ОВА
Вдень у вівторок, 23 вересня, російські військові завдали по Запоріжжю, попередньо, п’ять ударів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Пошкоджені складські приміщення та транспорт.

За попередніми даними, двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російські війська знову завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
