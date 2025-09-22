На Запоріжжі сталось понад 1 600 пожеж
Рятувальники розповіли про пожежі в екосистемах Запорізької області. За їхніми словами, це сталось понад 1 600 разів
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Фахівці ДСНС зафіксували 1 687 пожеж в екосистемах Запорізької області. Зазначається, що вогонь пошкодив 955 гектарів.
У ДСНС закликали людей не залишати скло та непогашені недопалки, а також не спалювати траву та не залишати без нагляду багаття. Рятувальники нагадали, що вогонь може швидко поширюватися та загрожувати природі й людям.
Нагадаємо, раніше експерти встановили завищений вміст твердих речовин та озону в повітрі через пожежу на Хортиці. Наслідки можуть відчути навіть жителі віддалених районів міста.
У Шевченківському районі Харкова горіла квартира: є загиблийВсі новини »
18 вересня 2025, 11:31Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці
17 вересня 2025, 22:29
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Києві засудили чоловіка за квартирну крадіжку на Лісовому масиві
22 вересня 2025, 11:47На Буковині посадовиця незаконно виписала собі премії на 100 тисяч
22 вересня 2025, 11:29У Херсоні росіяни вбили жінку
22 вересня 2025, 11:15На Київщині затримали агентів ФСБ, які постачали росіянам українські SIM-карти для дронів-камікадзе
22 вересня 2025, 10:49У Дніпрі горів найбільший ринок міста
22 вересня 2025, 10:30Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені склади, будинки, школа та дитсадок
22 вересня 2025, 10:23У поліції розповіли про наслідки нічної дронової атаки на Київщині
22 вересня 2025, 10:14На Харківщині окупанти пошкодили котельню, яку готували до зими
22 вересня 2025, 10:00Вперше в історії: дрони ГУР спалили два російські літаки-амфібії "Чайка" у Криму
22 вересня 2025, 09:56На Львівщині митники вилучили "препарати для омолодження" і парфуми на 1,3 млн грн
22 вересня 2025, 09:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну