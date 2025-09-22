Фото: zp.dsns.gov.ua

Рятувальники розповіли про пожежі в екосистемах Запорізької області. За їхніми словами, це сталось понад 1 600 разів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Фахівці ДСНС зафіксували 1 687 пожеж в екосистемах Запорізької області. Зазначається, що вогонь пошкодив 955 гектарів.

У ДСНС закликали людей не залишати скло та непогашені недопалки, а також не спалювати траву та не залишати без нагляду багаття. Рятувальники нагадали, що вогонь може швидко поширюватися та загрожувати природі й людям.

Нагадаємо, раніше експерти встановили завищений вміст твердих речовин та озону в повітрі через пожежу на Хортиці. Наслідки можуть відчути навіть жителі віддалених районів міста.