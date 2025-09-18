В Шевченковском районе Харькова горела квартира: есть погибший

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Шевченковском районе Харькова произошел бытовой пожар, в результате которого погиб мужчина 1967 года рождения

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что возгорание возникло в одной из квартир 12-этажного жилого дома. Огонь охватил комнату и кухню на общей площади около 20-ти квадратных метров.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Причины возгорания выясняют специалисты.

Напомним, полиция Киевщины начала расследование обстоятельств пожара в селе Медвин, в котором погибла женщина. Инцидент произошел 16 сентября. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.