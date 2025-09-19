12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 22:50

В Запорожье заработал детский сад полного дня: как дети проводят время в укрытии

19 сентября 2025, 22:50
Фото: zoda.gov.ua
В Запорожье продолжает работать в режиме полного дня. Все занятия проходят в укрытии

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В этом детском саду возобновили работу еще полгода назад. В новом учебном году его посещают 60 детей младшего, среднего и старшего возраста. В заведении дети находятся с 8:30 до 16:30. Все занятия проходят в простейшем укрытии, разделенном на зоны для развития и обучения, игр, дневного сна и приема пищи.

Малышей в садике кормят бесплатными обедами. Обед состоит из трех блюд. В частности, это суп или борщ, на втором – каши, мясо, рыба, пастуший пирог и т.д., а на десерт – фрукты. Питание организует кейтеринговая компания.

По словам директора садика, родители довольны форматом обучения. При этом дети находятся под постоянным наблюдением и безопасностью.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений.

