Фото: zoda.gov.ua

В Запорожье продолжает работать в режиме полного дня. Все занятия проходят в укрытии

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В этом детском саду возобновили работу еще полгода назад. В новом учебном году его посещают 60 детей младшего, среднего и старшего возраста. В заведении дети находятся с 8:30 до 16:30. Все занятия проходят в простейшем укрытии, разделенном на зоны для развития и обучения, игр, дневного сна и приема пищи.

Малышей в садике кормят бесплатными обедами. Обед состоит из трех блюд. В частности, это суп или борщ, на втором – каши, мясо, рыба, пастуший пирог и т.д., а на десерт – фрукты. Питание организует кейтеринговая компания.

По словам директора садика, родители довольны форматом обучения. При этом дети находятся под постоянным наблюдением и безопасностью.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений.