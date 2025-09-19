Фото: zoda.gov.ua

У Запоріжжі продовжує працювати в режимі повного дня. Всі заняття проходять в укритті

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У цьому дитячому садочку відновили роботу ще пів року тому. У новому навчальному році його відвідують 60 дітей молодшого, середнього і старшого віку. В закладі діти перебувають із 8:30 до 16:30. Всі заняття проходять у найпростішому укритті, яке розділили на зони для розвиткових занять та навчання, ігор, денного сну та прийому їжі.

Малюків у садочку годують безкоштовними обідами. Обід складається із трьох страв. Зокрема, це суп або борщ, на друге – каші, м’ясо, риба, пастуший пиріг тощо, а на десерт – фрукти. Харчування організовує кейтерингова компанія.

За словами директорки садочка, батьки задоволені форматом навчання. При цьому діти знаходяться під постійним наглядом та в безпеці.

Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів.