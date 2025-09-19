12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 22:15

Туристичний сезон не вдався: що відбувається в окупованих містечка на Запоріжжі

19 вересня 2025, 22:15
Фото: wikimedia.org
Курортний сезон у 2025 році у Запорізькій області в окупованих містечках провалився. У Кирилівці працювали лише 10% баз відпочинку від тих, що були раніше

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами директора сімейного курорту-готелю "Пересип" Сергія Лавріненка, в цьому році в тимчасово окупованій Кирилівці працювали лише 10% баз відпочинку від тих, що там були колись. Наприклад, у 2020 році в селищі працювали 500 баз відпочинку, а відпочивальників було близько 2,5 мільйони.

Цьогоріч серед відпочивальників були переважно жителі Мелітополя, Василівки, Якимівки, Дніпрорудного, Енергодару, сім'ї російських військових та інші жителі Росії.

Влітку 2025 року в Кирилівці працювали тільки великі туристичні бази, які не працюють, зараз або стоять закриті, або пограбовані або такі, якими користуються російські військові.

За словами голови громадської організації "Азовська гостинність" Денис Катюха, росіяни завдали величезної школи стану Азовського моря, а також знищили малий бізнес Приазов’я. Йдеться також про власників житла, які щоліта здавали в оренду "номери" відпочивальникам.

"Туризм на тимчасово окупованих територіях мертвий, море отруєне, узбережжя перетворене на військову базу, інфраструктура зруйнована, економіка знищена, місцеве населення під тиском і страхом. Такі спроби відновити відпочинок – це не більше, ніж ширма для російської пропаганди", - зазначив Катюха.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують системну мілітаризацію українських дітей, готуючи їх до майбутньої мобілізації в армію РФ.

