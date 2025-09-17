Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З трьох місця за промисловим майданчиком Запорізької атомної електростанції піднявся чорний дим. За даними МАГАТЕ, стрілянину чули 16 вересня впродовж приблизно кількох годин. Після цього вже помітили дим.

Росіяни заявили, що нібито "кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами майданчика ЗАЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції", і через це загорілась трава.

"Те, що колись було практично немислимим – обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об’єктів – стало звичайним явищем під час цієї жахливої війни. Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я знову закликаю до цього сьогодні", - каже генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у липні цього року в районі Запорізької АЕС фіксували задимлення, спричинене лісовою пожежею. У серпні ситуація повторилася – поблизу станції знову з'явилося задимлення. Очевидці в соціальних мережах писали про сильну пожежу на території станції або поруч із нею.