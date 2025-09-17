12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 15:55

Біля ЗАЕС після обстрілу здійнявся дим: що відбувається

17 вересня 2025, 15:55
Фото з відкритих джерел
Біля Запорізької атомної станції були обстріли. Після цього сталась пожежа біля атомного об'єкту

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З трьох місця за промисловим майданчиком Запорізької атомної електростанції піднявся чорний дим. За даними МАГАТЕ, стрілянину чули 16 вересня впродовж приблизно кількох годин. Після цього вже помітили дим.

Росіяни заявили, що нібито "кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами майданчика ЗАЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції", і через це загорілась трава.

"Те, що колись було практично немислимим – обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об’єктів – стало звичайним явищем під час цієї жахливої війни. Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я знову закликаю до цього сьогодні", - каже генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у липні цього року в районі Запорізької АЕС фіксували задимлення, спричинене лісовою пожежею. У серпні ситуація повторилася – поблизу станції знову з'явилося задимлення. Очевидці в соціальних мережах писали про сильну пожежу на території станції або поруч із нею.

ЗАЕС МАГАТЕ Запорізька область
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
