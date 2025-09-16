Вблизи Запорожья бушует масштабный пожар
Сегодня, 16 сентября, на острове Хортица возле Запорожья возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, горит лесная подстилка, сухая трава и заросли на значительной площади.
"Ситуацию усложняет рельеф острова, что усложняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара", – говорится в сообщении.
По состоянию на 20.30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектаров.
К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества.
Напомним, 11 сентября в Запорожье загорелся масштабный пожар в одном из районов города. Горело одноэтажное складское помещение. Общая площадь пожара составила 400 кв. метров.
