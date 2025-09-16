Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
Сьогодні, 16 вересня, на острові Хортиця біля Запоріжжі виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.
"Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека", – йдеться у повідомленні.
Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.
До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.
Нагадаємо, 11 вересня у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа в одному із районів міста. Горіло одноповерхове складське приміщення. Загальна площа пожежі становила 400 кв. метрів.
У Запоріжжі з'явиться дитячий садочок під землеюВсі новини »
16 вересня 2025, 18:55Нічна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
16 вересня 2025, 10:55Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ "Торнадо-С": пошкоджено десятки будинків
16 вересня 2025, 08:41
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
16 вересня 2025, 22:19Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня 2025, 21:29Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення"
16 вересня 2025, 20:49Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »