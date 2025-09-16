21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
21:29  16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 22:33

Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа

16 вересня 2025, 22:33
фото: ДСНС
Сьогодні, 16 вересня, на острові Хортиця біля Запоріжжі виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

"Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека", – йдеться у повідомленні.

Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів.

До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

Нагадаємо, 11 вересня у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа в одному із районів міста. Горіло одноповерхове складське приміщення. Загальна площа пожежі становила 400 кв. метрів.

Запорізька область Запоріжжя Хортиця пожежа ДСНС фото
