Нічна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
У Запоріжжі збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки вночі 16 вересня
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Жителі міста продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями та гострими реакціями на стрес. Наразі відомо про 18 постраждалих людей.
Як зазначив очільник ОВА, більшість постраждалих після надання меддопомоги продовжать лікування вдома.
Нагадаємо, близько опівночі росіяни обстріляли Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ "Торнадо-С". Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка та 13 поранених людей, серед них – дві дитини. Пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхівок та 12 приватних осель.
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків
16 вересня 2025, 10:44На Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини
16 вересня 2025, 10:32Нічна атака дронами на Київщину: пошкоджено понад 20 автівок і будинки
16 вересня 2025, 10:15СБУ проводитиме масштабні безпекові заходи у Львові
16 вересня 2025, 10:06Викрав виторг і сховався в готелі: у Житомирі затримали крадія-стажера
16 вересня 2025, 09:56Зеленський назвав умову, за якої можливе припинення війни
16 вересня 2025, 09:47РФ вночі запустила на Україну 113 безпілотників: сили ППО знешкодили 89
16 вересня 2025, 09:39Під Києвом "Шахед" влучив у склад: чорний дим видно над столицею
16 вересня 2025, 09:15Росіяни вдарили по гуртожитку у центрі Слов'янська
16 вересня 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі блоги »