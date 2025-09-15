Оккупанты атаковали дронами спасателей в Запорожской области
В понедельник, 15 сентября, российские военные атаковали спасателей в Пологовском районе на Запорожье
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Россияне дважды ударили по служебному транспорту ГСЧС, который направлялся по вызову тушить пожар. По предварительным данным, удары нанесли FPV-дронами.
В результате атак поврежден пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали.
Напомним, российский дрон попал в частный дом в селе Богдановка Запорожского района. Получил ранение 71-летний мужчина.
