Нічна атака на Запоріжжя: загинув чоловік, 13 поранених, серед них двоє дітей

Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 16 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, постраждалі діти наразі перебувають під наглядом лікарів. Містяни продовжують звертатися за допомогою медиків.

Федоров додав, що російські війська завдали щонайменше десять ударів по Запоріжжю.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі: полум’я охопило три житлові будинки загальною площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування площею 600 кв. м.

До ліквідації наслідків залучили 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Рятувальні роботи тривають.

За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Загалом двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя.

Нагадаємо, у понеділок, 15 вересня, російські військові атакували рятувальників у Пологівському районі на Запоріжжі. Росіяни двічі вдарили по службовому транспорту ДСНС, який прямував на виклик гасити пожежу. Обійшлося без постаждалих.