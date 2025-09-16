02:30  16 вересня
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
02:00  16 вересня
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
00:24  16 вересня
Ікона, монети, марки й кларнет: на кордоні вилучили раритети
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 07:03

Нічна атака на Запоріжжя: загинув чоловік, 13 поранених, серед них двоє дітей

16 вересня 2025, 07:03
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Запоріжжя
Читайте также
на русском языке

У ніч на 16 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, постраждалі діти наразі перебувають під наглядом лікарів. Містяни продовжують звертатися за допомогою медиків.

Федоров додав, що російські війська завдали щонайменше десять ударів по Запоріжжю.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі: полум’я охопило три житлові будинки загальною площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування площею 600 кв. м.

До ліквідації наслідків залучили 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Рятувальні роботи тривають.

За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Загалом двоє людей загинули та 14 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя.

Нагадаємо, у понеділок, 15 вересня, російські військові атакували рятувальників у Пологівському районі на Запоріжжі. Росіяни двічі вдарили по службовому транспорту ДСНС, який прямував на виклик гасити пожежу. Обійшлося без постаждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС діти Запоріжжя загиблий російська армія поранені
Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: є поранені
15 вересня 2025, 16:15
Місто Ніжин на Чернігівщині пережило найбільшу атаку ворога від початку війни
15 вересня 2025, 15:44
Російський дрон поцілив по агрофірмі у Сумах
15 вересня 2025, 15:31
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
"Немає жодних розваг у форматі гаджетів": Наталія Могилевська розповіла, як вона виховує доньок
16 вересня 2025, 04:00
USDA збільшило оцінку врожаю української пшениці
16 вересня 2025, 03:00
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
16 вересня 2025, 02:30
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 02:00
В Україні подорожчала свинина: які ціни в супермаркетах
16 вересня 2025, 01:00
Ікона, монети, марки й кларнет: на кордоні вилучили раритети
16 вересня 2025, 00:24
Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00
У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів
15 вересня 2025, 21:45
На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати
15 вересня 2025, 21:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »