Иллюстративное фото

Местные жители Мелитополя жалуются на дефицит бензина. Найти можно только "евро-бензин", дизельное топливо и газ, и при этом в ограниченном количестве

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам автомобилистов, бензин появляется на заправках оккупированного Мелитополя редко. Когда это происходит, то продают горючее ограниченными порциями: не более чем на тысячу рублей в одни руки.

Оккупанты объясняют это "сезонными трудностями" и проблемами с логистикой. Однако эксперты отмечают, что главная причина – это удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Дефицит горючего на оккупированных территориях, по мнению экспертов, сохранится как минимум до конца 2025 – начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях критический дефицит воды. Поэтому отопительный сезон под угрозой . Оккупанты разносят жителям в качестве "гуманитарной помощи" дрова, но на самом деле у многих жителей нет для этого условий.