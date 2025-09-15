Ілюстративне фото

Місцеві жителі Мелітополя скаржаться на дефіцит бензина. Знайти можна лише "євро-бензин", дизельне пальне і газ, і при цьому в обмеженній кількості

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами автомобілістів, бензин з'являється на заправках окупованого Мелітополя рідко. Коли це стається, то продають пальне обмеженими порціями: не більше ніж на тисячу рублів в одні руки.

Окупанти пояснюють це "сезонними труднощами" і проблемами з логістикою. Проте експерти зазначають, що головна причина — це удари українських дронів по нафтопереробних заводах у РФ.

Дефіцит пального на окупованих територіях, на думку експертів, збережеться як мінімум до кінця 2025 – початку 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях критичний дефіцит води. Через це опалювальний сезон під загрозою. Окупанти розносять жителям в якості "гуманітарної допомоги" дрова, але насправді в багатьох жителів немає для цього умов.