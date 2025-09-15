15:59  15 вересня
15 вересня 2025, 21:28

На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати

15 вересня 2025, 21:28
Ілюстративне фото
Місцеві жителі Мелітополя скаржаться на дефіцит бензина. Знайти можна лише "євро-бензин", дизельне пальне і газ, і при цьому в обмеженній кількості

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами автомобілістів, бензин з'являється на заправках окупованого Мелітополя рідко. Коли це стається, то продають пальне обмеженими порціями: не більше ніж на тисячу рублів в одні руки.

Окупанти пояснюють це "сезонними труднощами" і проблемами з логістикою. Проте експерти зазначають, що головна причина — це удари українських дронів по нафтопереробних заводах у РФ.

Дефіцит пального на окупованих територіях, на думку експертів, збережеться як мінімум до кінця 2025 – початку 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях критичний дефіцит води. Через це опалювальний сезон під загрозою. Окупанти розносять жителям в якості "гуманітарної допомоги" дрова, але насправді в багатьох жителів немає для цього умов.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
