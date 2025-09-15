12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 14:32

Ветеран войны из Запорожья реставрирует раритетные мотоциклы – их покажут в Киеве

15 сентября 2025, 14:32
Читайте також українською мовою
Фото: Справжнє
Читайте також
українською мовою

В Киеве с 11 октября по 9 ноября состоится выставка украинских ретромотоциклов, посвященная 80-летию Киевского мотоциклетного завода (КМЗ). Более 50 уникальных байков, большинство из которых – собраны или отреставрированы в Запорожье, представят на территории ВДНХ. Среди экспонатов – милицейские мотоциклы, эскортные для КГБ, опережавшая время техника, а также байк, изготовленный специально для итальянского певца Адриано Челентано

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Реставрацией мотоциклов занимается ветеран российско-украинской войны, запорожский бизнесмен Олесь Кальницкий. Его цель – сохранить историю украинского инженерного наследия, продемонстрировав технический потенциал даже в рамках жесткой советской плановой системы.

Олесь Кальницкий

"У Украины безумный инженерно-конструкторский потенциал. Был, есть и будет. Мы должны об этом знать", – отмечает Кальницкий.

Одним из самых интересных экспонатов станет мотоцикл модели "Днипро-12", созданный для Адриано Челентано в 1980-х годах. Из-за экспортных ограничений байк так и не покинул СССР и остался в Украине. Его покажут впервые после полной реставрации.

Мотоцикл "Днепр"

На выставке также можно будет увидеть редкие образцы, созданные в единичных экземплярах для нужд милиции, армии, эскорта высокопоставленных должностных лиц, а также мотоцикл М-53, который, по словам реставратора, опережал модели BMW в 1950-х годах.

Отреставрированный милицейский "Днепр"

Организаторы обещают не просто экспозицию техники, а живую историю украинского мотоциклетного производства и людей, хранящих и возрождающих ее.

Напомним, жители Запорожья во время прогулки по Хортице случайно нашли старый артефакт. Это чугунное ядро XVIII века для гладкоствольного орудия. Находку передали в музей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Запорожье выставка техника раритет ветеран мотоцикл экспонаты
На Буковине водитель Skoda перевозил в отсеке для запасного колеса 11 "Айфонов" стоимостью 600 тыс. грн.
15 сентября 2025, 12:56
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
15 сентября 2025, 10:11
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Усик меняет ринг на поле: легендарный боксер сыграет в футбол
15 сентября 2025, 14:54
В Киевской области произошел взрыв возле мусорки: есть погибшая и раненый
15 сентября 2025, 14:27
На Закарпатье будут судить мужчину, который раскопал уникальное сокровище кельтов и пытался его продать
15 сентября 2025, 14:19
Ночной обстрел Херсона: в ГВА показали последствия
15 сентября 2025, 14:08
1300 случаев кори за семь месяцев: где в Украине ситуация самая плохая
15 сентября 2025, 13:38
Захочу – куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс": Михайлова ответила на критику по поводу приобретения авто
15 сентября 2025, 13:35
"еОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых громад
15 сентября 2025, 13:19
Бои за Донбасс: "Азов" и ВСУ освободили еще один населенный пункт
15 сентября 2025, 13:17
На Запорожье россияне убили мужчину дроном
15 сентября 2025, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »