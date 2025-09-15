Ветеран войны из Запорожья реставрирует раритетные мотоциклы – их покажут в Киеве

Фото: Справжнє

В Киеве с 11 октября по 9 ноября состоится выставка украинских ретромотоциклов, посвященная 80-летию Киевского мотоциклетного завода (КМЗ). Более 50 уникальных байков, большинство из которых – собраны или отреставрированы в Запорожье, представят на территории ВДНХ. Среди экспонатов – милицейские мотоциклы, эскортные для КГБ, опережавшая время техника, а также байк, изготовленный специально для итальянского певца Адриано Челентано

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Реставрацией мотоциклов занимается ветеран российско-украинской войны, запорожский бизнесмен Олесь Кальницкий. Его цель – сохранить историю украинского инженерного наследия, продемонстрировав технический потенциал даже в рамках жесткой советской плановой системы.

Олесь Кальницкий

"У Украины безумный инженерно-конструкторский потенциал. Был, есть и будет. Мы должны об этом знать", – отмечает Кальницкий.

Одним из самых интересных экспонатов станет мотоцикл модели "Днипро-12", созданный для Адриано Челентано в 1980-х годах. Из-за экспортных ограничений байк так и не покинул СССР и остался в Украине. Его покажут впервые после полной реставрации.

Мотоцикл "Днепр"

На выставке также можно будет увидеть редкие образцы, созданные в единичных экземплярах для нужд милиции, армии, эскорта высокопоставленных должностных лиц, а также мотоцикл М-53, который, по словам реставратора, опережал модели BMW в 1950-х годах.

Отреставрированный милицейский "Днепр"

Организаторы обещают не просто экспозицию техники, а живую историю украинского мотоциклетного производства и людей, хранящих и возрождающих ее.

