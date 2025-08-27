00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 23:40

В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат

27 августа 2025, 23:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье в музей заповедника "Хортица" передали уникальный артефакт. Интересно, что нашли его совершенно случайно

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жители Запорожья во время прогулки по Хортице случайно нашли старый артефакт. Это чугунное ядро XVIII века для гладкоствольного орудия.

Местные жители передали находку работникам заповедника. Сейчас артефакт находится в музее.

"Заповедник благодарен гражданам, передающим найденные артефакты для изучения специалистами-историками. Самые мелкие, казалось бы, на первый взгляд, незначительные находки являются свидетелями своей эпохи", - говорят в администрации.

Напомним, ранее в Днепре музею детства передали уникальный экспонат. Это конструктор, передававшийся десятилетиями из поколения в поколение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
культура Хортица Запорожская область
На фестивале в США показали уникальную скульптуру из Днепра
22 августа 2025, 03:15
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
28 августа 2025, 00:30
"Делаем все сами, не дожидаясь выплат": Тарас Тополя рассказал о ремонте в квартире, поврежденной после обстрела
27 августа 2025, 23:55
Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит
27 августа 2025, 23:20
Россияне атаковали Харьковщину: загорелись дома, пострадали медики
27 августа 2025, 22:55
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 22:45
Чтобы РФ не находила "обходные пути": в ЕС рассматривают возможность вторичных санкций
27 августа 2025, 21:55
В киевских детских садах отменяют 50% льготу на питание для многодетных семей
27 августа 2025, 21:50
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик
27 августа 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »