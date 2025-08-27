Фото из открытых источников

В Запорожье в музей заповедника "Хортица" передали уникальный артефакт. Интересно, что нашли его совершенно случайно

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жители Запорожья во время прогулки по Хортице случайно нашли старый артефакт. Это чугунное ядро XVIII века для гладкоствольного орудия.

Местные жители передали находку работникам заповедника. Сейчас артефакт находится в музее.

"Заповедник благодарен гражданам, передающим найденные артефакты для изучения специалистами-историками. Самые мелкие, казалось бы, на первый взгляд, незначительные находки являются свидетелями своей эпохи", - говорят в администрации.

