На Буковине водитель Skoda перевозил в отсеке для запасного колеса 11 "Айфонов" стоимостью 600 тыс. грн.

фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконного перемещения смартфонов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, на автомобиле Skoda следовал 63-летний гражданин Румынии. Во время осмотра транспортного средства в багажном отделении, в отсеке для запасного колеса, правоохранители обнаружили 11 мобильных телефонов iPhone 16 Pro Max разных цветов.

Скрытые гаджеты на общую сумму 600 тысяч гривен были изъяты.

Напомним, в начале сентября военнослужащие Черновицкого пограничного отряда предотвратили незаконное перемещение через государственную границу в Румынию табачных изделий.