Ветеран війни з Запоріжжя реставрує раритетні мотоцикли – їх покажуть у Києві

У Києві з 11 жовтня по 9 листопада відбудеться виставка українських ретромотоциклів, приурочена до 80-річчя Київського мотоциклетного заводу (КМЗ). Більше ніж 50 унікальних байків, більшість із яких – зібрані або відреставровані в Запоріжжі, представлять на території ВДНГ. Серед експонатів – міліцейські мотоцикли, ескортні для КГБ, техніка, яка випереджала час, а також байк, виготовлений спеціально для італійського співака Адріано Челентано

Реставрацією мотоциклів займається ветеран російсько-української війни, запорізький бізнесмен Олесь Кальницький. Його мета – зберегти історію українського інженерного спадку, продемонструвавши технічний потенціал навіть у межах жорсткої радянської планової системи.

"В України шалений інженерно-конструкторський потенціал. Був, є і буде. Ми повинні про це знати", – зазначає Кальницький.

Одним із найцікавіших експонатів стане мотоцикл моделі "Дніпро-12", створений для Адріано Челентано в 1980-х роках. Через експортні обмеження байк так і не покинув СРСР і залишився в Україні. Його покажуть вперше після повної реставрації.

На виставці також можна буде побачити рідкісні зразки, створені в одиничних екземплярах для потреб міліції, армії, ескорту високопосадовців, а також мотоцикл М-53, який, за словами реставратора, випереджав моделі BMW у 1950-х роках.

Організатори обіцяють не просто експозицію техніки, а живу історію українського мотоциклетного виробництва та людей, які її зберігають і відроджують.

