Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина очень сильно порезал руку. Когда он истекал кровью, помогли ему полицейские

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Инспекторы Дарья Рыжова и Дмитрий Кучай вовремя помогли мужчине. Известно, что он случайно порезал руку о разбитое стекло. Из-за этого у него было сильное кровотечение.

Правоохранители действовали оперативно. Они наложили мужу турникет, вызвали медиков и контролировали его состояние до приезда "скорой".

Напомним, ранее в Харькове работница метро спасла пассажирку. Во время движения эскалатором женщина потеряла равновесие. Она упала и серьезно травмировалась. У нее было сильное кровотечение. Благодаря быстрой реакции работницы метро женщина выжила, а после операции вернулась, чтобы поблагодарить.