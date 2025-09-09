Иллюстративное фото

В Харькове сотрудница метро спасла пассажирку. У женщины было сильное кровотечение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

На станции "Академика Барабашова" сотрудница метро спасла пассажирку. Во время движения эскалатором женщина потеряла равновесие. Она упала и серьезно травмировалась. У нее было сильное кровотечение.

Очередная по залу службы пассажирских перевозок отреагировала очень быстро. Она остановила кровотечение, использовала необходимые средства из аптечки и вызвала скорую помощь. Благодаря этому состояние пострадавшей было стабилизировано еще до прибытия медиков.

Врачи госпитализировали женщину, провели ей операцию и зашили рану. После выздоровления женщина пришла в метро, чтобы поблагодарить спасшую ее работницу.

