У Запоріжжі чоловік дуже сильно порізав руку. Коли він стікав кров'ю, допомогли йому поліцейські

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Інспектори Дар'я Рижова та Дмитро Кучай вчасно допомогли чоловіку. Відомо, що він випадково порізав руку об розбите скло. Через це в нього була сильна кровотеча.

Правоохоронці діяли оперативно. Вони наклали чоловіку турнікет, викликали медиків та контролювали його стан до приїзду "швидкої".

Нагадаємо, раніше у Харкові працівниця метро врятувала пасажирку. Під час руху ескалатором жінка втратила рівновагу. Вона впала та серйозно травмувалась. У неї була сильна кровотеча. Завдяки швидкій реакції працівниці метро жінка вижила, а після операції повернулась, щоб подякувати.