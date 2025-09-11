Фото: zoda.gov.ua

У Запорізькій області готуються відкрити ще одну підземну школу. В обласній військовій адміністрації показали, як уже виглядає заклад

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Нова підземна школа скоро відкриється у Вільнянській громаді на базі ліцею "Потенціал". Зазначається, що учні та вчителі вже готуються до офлайн-навчання в цій школі під землею.

Під час ознайомчої екскурсії батьки могли переконатися, що діти будуть вчитися в комфортних та безпечних умовах.

Нагадаємо, 1 вересня стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи шкільної освіти. Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний.