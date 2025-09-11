На Запоріжжі відкриють ще одну школу під землею: як вона виглядає
У Запорізькій області готуються відкрити ще одну підземну школу. В обласній військовій адміністрації показали, як уже виглядає заклад
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Нова підземна школа скоро відкриється у Вільнянській громаді на базі ліцею "Потенціал". Зазначається, що учні та вчителі вже готуються до офлайн-навчання в цій школі під землею.
Під час ознайомчої екскурсії батьки могли переконатися, що діти будуть вчитися в комфортних та безпечних умовах.
Нагадаємо, 1 вересня стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи шкільної освіти. Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний.
11 вересня 2025
