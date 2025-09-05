16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 18:54

Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет

05 сентября 2025, 18:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил Владислава Гершона. Он был администратором проукраинского Telegram-канала

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

3 сентября мужчине вынесли приговор. Россияне приговорили его к 15 годам тюрьмы за "шпионаж, организацию террористического сообщества и участие в нем, террористический акт".

В РФ говорят, что Владислав и другие задержанные администраторы Telegram-каналов по заданию ГУР просили подписчиков сообщать через бот о скоплении российских военных и техники, а затем передавали данные украинским военным.

Напомним, в начале 2025 года сообщалось, что на территории РФ 221 гражданин Украины сидит в тюрьме как политический заключенный. Незаконно содержат наших людей, которые не согласны с оккупацией. Известно, что среди них 134 крымских татар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд плен оккупанты
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08
В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
05 сентября 2025, 19:55
В Херсонской области резко упала урожайность
05 сентября 2025, 19:48
Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала
05 сентября 2025, 19:30
Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28
Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
05 сентября 2025, 18:49
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »