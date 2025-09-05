Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил Владислава Гершона. Он был администратором проукраинского Telegram-канала
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
3 сентября мужчине вынесли приговор. Россияне приговорили его к 15 годам тюрьмы за "шпионаж, организацию террористического сообщества и участие в нем, террористический акт".
В РФ говорят, что Владислав и другие задержанные администраторы Telegram-каналов по заданию ГУР просили подписчиков сообщать через бот о скоплении российских военных и техники, а затем передавали данные украинским военным.
Напомним, в начале 2025 года сообщалось, что на территории РФ 221 гражданин Украины сидит в тюрьме как политический заключенный. Незаконно содержат наших людей, которые не согласны с оккупацией. Известно, что среди них 134 крымских татар.