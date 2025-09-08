Фото: Центр національного спротиву

На окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на місцеве населення. На цей раз шукають "інспекторів", які будуть їм допомагати в майнових злочинах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають "інспекторів" серед місцевих колаборантів. У Центрі національного спротиву пояснили, що ці "інспектори" будуть допомагати росіянам конфісковувати майно в українців.

При цьому майно тих людей, які були змушені через війну переїхати та тікати з окупації, оголосять "безгосподарчими". Після цього майно "націоналізують" і передадуть так званим "гастролерам" із РФ. Також таке житло можуть дарувати зрадникам за лояльність.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що на окупованих територіях з 10 вересня росіяни хочуть оголошувати "нелегальними мігрантами" українців, які не оформили російські паспорти. Таким людям погрожують депортацією з їхніх же будинків.