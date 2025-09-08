13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 17:25

На окупованих територіях росіяни шукають зрадників, які допоможуть відбирати майно людей

08 вересня 2025, 17:25
Фото: Центр національного спротиву
На окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на місцеве населення. На цей раз шукають "інспекторів", які будуть їм допомагати в майнових злочинах

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають "інспекторів" серед місцевих колаборантів. У Центрі національного спротиву пояснили, що ці "інспектори" будуть допомагати росіянам конфісковувати майно в українців.

При цьому майно тих людей, які були змушені через війну переїхати та тікати з окупації, оголосять "безгосподарчими". Після цього майно "націоналізують" і передадуть так званим "гастролерам" із РФ. Також таке житло можуть дарувати зрадникам за лояльність.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що на окупованих територіях з 10 вересня росіяни хочуть оголошувати "нелегальними мігрантами" українців, які не оформили російські паспорти. Таким людям погрожують депортацією з їхніх же будинків.

окупація окупанти
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі
08 вересня 2025, 18:33
Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
08 вересня 2025, 18:29
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
На Житомирщині водій на смерть збив пішохода
08 вересня 2025, 17:57
У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером
08 вересня 2025, 17:56
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу
08 вересня 2025, 17:33
Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання
08 вересня 2025, 17:18
