Фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным местных источников, качественное зерно оккупанты массово вывозят в Россию, тогда как на месте оставляют только кормовое.

Фермеров заставляют сдавать урожай по заниженным ценам, после чего гауляйтеры реализуют его через посредников по рыночной стоимости, присваивая разницу. В ответ аграриям предоставляют дотации, делая их полностью зависимыми от оккупационной администрации.

Из-за неурожая и такой схемы местные хлебозаводы остались без качественного сырья и вынуждены работать на фураже.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях нехватка горючего становится более критичной – на большинстве заправок его вообще нет. Иногда появляется бензин А-92. Однако это все равно не продают более 50 литров в одни руки.