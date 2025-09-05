07:09  05 сентября
На Сумщине более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками
07:58  05 сентября
Из-за хищения урожая на оккупированных территориях хлеб пекут из кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 07:58

Из-за хищения урожая на оккупированных территориях хлеб пекут из кормового зерна, – ЦНС

05 сентября 2025, 07:58
Читайте також українською мовою
Фото: ЦНС
Читайте також
українською мовою

Хлебозаводы на временно оккупированных землях Украины вынуждены выпекать хлеб из фуражного зерна

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным местных источников, качественное зерно оккупанты массово вывозят в Россию, тогда как на месте оставляют только кормовое.

Фермеров заставляют сдавать урожай по заниженным ценам, после чего гауляйтеры реализуют его через посредников по рыночной стоимости, присваивая разницу. В ответ аграриям предоставляют дотации, делая их полностью зависимыми от оккупационной администрации.

Из-за неурожая и такой схемы местные хлебозаводы остались без качественного сырья и вынуждены работать на фураже.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях нехватка горючего становится более критичной – на большинстве заправок его вообще нет. Иногда появляется бензин А-92. Однако это все равно не продают более 50 литров в одни руки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация хлеб оккупанты фермер урожай
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине
05 сентября 2025, 10:55
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 10:43
На Буковине автомобиль съехал с дороги в кювет: пострадала женщина
05 сентября 2025, 10:40
Педагоги, депутаты, медики: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации
05 сентября 2025, 10:26
В Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, попавший по железной дороге
05 сентября 2025, 10:18
От желания к действию: как формируется новая коалиция союзников Украины
05 сентября 2025, 10:02
В Днепропетровской области будут судить жителя Киевщины за торговлю оружием
05 сентября 2025, 09:50
"Отмыли" 1,5 млрд грн из госбюджета: в Киеве задержали бывшего топ-чиновника ГФС
05 сентября 2025, 09:41
Российские дроны ударили по Харьковщине: трое погибших и пятеро раненых
05 сентября 2025, 09:23
РФ ночью выпустила по Украине 157 "шахедов" и 7 ракет: как отработала ПВО
05 сентября 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »