Хлебозаводы на временно оккупированных землях Украины вынуждены выпекать хлеб из фуражного зерна
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
По данным местных источников, качественное зерно оккупанты массово вывозят в Россию, тогда как на месте оставляют только кормовое.
Фермеров заставляют сдавать урожай по заниженным ценам, после чего гауляйтеры реализуют его через посредников по рыночной стоимости, присваивая разницу. В ответ аграриям предоставляют дотации, делая их полностью зависимыми от оккупационной администрации.
Из-за неурожая и такой схемы местные хлебозаводы остались без качественного сырья и вынуждены работать на фураже.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях нехватка горючего становится более критичной – на большинстве заправок его вообще нет. Иногда появляется бензин А-92. Однако это все равно не продают более 50 литров в одни руки.