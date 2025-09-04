Фото: ГСЧС

Трагедия произошла 3 сентября в одном из районов Запорожья. Там произошел пожар в девятиэтажном доме

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Около 20.55 в одной из квартир на третьем этаже загорелись домашние вещи. Во время тушения пламени спасатели вынесли из здания 84-летнюю женщину без сознания. К сожалению, врачи констатировали смерть женщины.

Спасатели оперативно потушили пожар. Специалисты будут устанавливать причины возгорания. Правоохранители начали расследование.

Напомним, в Кривом Роге 2 сентября днем произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Игоря Новицкого, Металлургический район. Возгорание возникло на первом этаже в квартире площадью около 35 кв. Двое детей погибли.