Фото: ДСНС

Трагедія сталась 3 вересня в одному з районів Запоріжжя. Там сталась пожежа у дев'ятиповерховому будинку

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Близько 20:55 в одній з квартир на третьому поверсі загорілись домашні речі. Під час гасіння полум'я рятувальники винесли з будівлі непритомну 84-річну жінку. На жаль, лікарі констатували смерть жінки.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. Фахівці будуть встановлювати причини займання. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, у Кривому Розі 2 вересня вдень сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ігоря Новицького, Металургійний район. Загоряння виникло на першому поверсі у квартирі площею близько 35 кв.м. Двоє дітей загинули.